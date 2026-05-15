Інтерфакс-Україна
Події
13:25 15.05.2026

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

1 хв читати
Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві
Фото: Український Червоний Хрест, Максим Требухов.

У пошуково-рятувальній операції в Дарницькому районі Києва на місці частково зруйнованого російською крилатою ракетою будинку брали участь понад 20 представників Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Понад 20 годин тривала пошуково-рятувальна операція. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці з перших годин після атаки… До реагування було залучено понад 20 волонтерів і співробітників, які допомагали у розборі завалів, пошуку поранених і деблокуванні тіл загиблих, надавали допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Першу домедичну допомогу від волонтерів УЧХ отримали близько 20 постраждалих. Пункт підтримки, який на місці подій розгорнув Український Червоний Хрест, відвідало понад 200 людей.

Як повідомлялося, пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після російської масованої ракетно-дронової атаки, завершено. Станом на ранок п'ятниці підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Протягом робіт рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку.

 

Теги: #київ #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 15.05.2026
Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок у Шевченківському районі Києва

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

08:38 15.05.2026
У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

06:33 15.05.2026
ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

22:43 14.05.2026
Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

22:26 14.05.2026
ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

20:07 14.05.2026
Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

19:36 14.05.2026
УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

18:48 14.05.2026
В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Суд Лондона завершив слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

Колишнього депутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на понад 36 млн грн

У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

Грози, місцями з градом та шквалами, пройдуть західними областями України у суботу

На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА