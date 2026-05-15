Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

У пошуково-рятувальній операції в Дарницькому районі Києва на місці частково зруйнованого російською крилатою ракетою будинку брали участь понад 20 представників Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Понад 20 годин тривала пошуково-рятувальна операція. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці з перших годин після атаки… До реагування було залучено понад 20 волонтерів і співробітників, які допомагали у розборі завалів, пошуку поранених і деблокуванні тіл загиблих, надавали допомогу постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Першу домедичну допомогу від волонтерів УЧХ отримали близько 20 постраждалих. Пункт підтримки, який на місці подій розгорнув Український Червоний Хрест, відвідало понад 200 людей.

Як повідомлялося, пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після російської масованої ракетно-дронової атаки, завершено. Станом на ранок п'ятниці підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Протягом робіт рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку.