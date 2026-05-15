Інтерфакс-Україна
Події
13:16 15.05.2026

На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

1 хв читати
На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

В Україні у суботу, 16 травня, без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

У Києві у суботу без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 травня найвища температура вдень була 30,6° в 1907р., найнижча вночі 3,2° в 1919р.

У неділю, 17 травня, в Україні вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Теги: #вихідні #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 14.05.2026
Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

13:26 13.05.2026
В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

13:03 12.05.2026
В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

13:42 11.05.2026
Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

13:24 10.05.2026
Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

13:53 09.05.2026
Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:28 06.05.2026
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

13:29 04.05.2026
Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

13:52 02.05.2026
У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на місці влучання російської ракети у Києві – ДСНС

Затримано винуватців побиття українських підлітків у Варшаві

Колишнього депутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на понад 36 млн грн

У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

Грози, місцями з градом та шквалами, пройдуть західними областями України у суботу

Понад 20 представників УЧХ долучилися до рятувальної операції після ракетного удару по багатоповерхівці у Києві

З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА