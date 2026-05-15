На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

В Україні у суботу, 16 травня, без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

У Києві у суботу без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 16 травня найвища температура вдень була 30,6° в 1907р., найнижча вночі 3,2° в 1919р.

У неділю, 17 травня, в Україні вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.