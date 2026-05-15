З полону повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя – командир

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко повідомив про повернення в Україну в результаті обміну у п’ятнию 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з яких 19 – оборонці Маріуполя.

"Розпочався перший етап обміну "1000 на 1000". Сьогодні на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 оборонці Маріуполя. Чотири роки в російській неволі, і ось, нарешті, зустріч з рідними, які боролись за повернення своїх і чекали на цей день. Вітаю побратимів вдома, в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас", – написав Прокопенко у Фейсбук.

Він подякував президенту України за увагу до питання обмінів полоненими, бійцям з різних підрозділів, які поповнюють наш обмінний фонд, а також представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" і всім країнам, котрі сприяють переговорному процесу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні додому повернулися 205 українських військовополонених, і це перший етап великого обміну у форматі 1000 на 1000. Зеленський розповів, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери.

"Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС", – сказав він.