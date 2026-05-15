Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін доручив Національній соціальній сервісній службі провести комплексні перевірки служб у справах дітей по всій країні та моніторинг надання мінімального пакету соціальних послуг у громадах по всій країні.

"Дитина не може сама попросити державу про допомогу тоді, коли її життю чи безпеці вже щось загрожує. Саме тому система має бачити ризики раніше і працювати превентивно, а не реагувати лише тоді, коли ситуація вже стала критичною", – цитує Улютіна пресслужба.

Зазначається, що рішення ухвалене після аналізу результатів моніторингів та позапланових перевірок, проведених Нацсоцслужбою у 2025-2026 роках.

Зокрема, зафіксовано системні проблеми із доступністю соціальних послуг для дітей та сімей, кадровий дефіцит, порушення у роботі служб у справах дітей та ризики для безпеки дітей через несвоєчасне виявлення сімей у кризі.

Так, проведений міністерством аналіз показав серйозні проблеми із доступністю базових соціальних послуг для дітей та сімей у громадах: 58,6% громад надають лише 1-2 послуги з мінімального пакету, тоді як повний пакет доступний лише у 2,1% громад.

У відомстві розповіли, що найбільший дефіцит фіксується у сфері послуг для дітей з інвалідністю, раннього втручання та підтримки сімей, які перебувають у кризових ситуаціях.

"За результатами перевірок будуть ухвалені відповідні рішення. Про перебіг перевірок та їх результати міністерство інформуватиме громадськість окремо", – йдеться в повідомленні.