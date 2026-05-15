Інтерфакс-Україна
Події
12:58 15.05.2026

Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

2 хв читати
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін доручив Національній соціальній сервісній службі провести комплексні перевірки служб у справах дітей по всій країні та моніторинг надання мінімального пакету соціальних послуг у громадах по всій країні.

"Дитина не може сама попросити державу про допомогу тоді, коли її життю чи безпеці вже щось загрожує. Саме тому система має бачити ризики раніше і працювати превентивно, а не реагувати лише тоді, коли ситуація вже стала критичною", – цитує Улютіна пресслужба.

Зазначається, що рішення ухвалене після аналізу результатів моніторингів та позапланових перевірок, проведених Нацсоцслужбою у 2025-2026 роках. 

Зокрема, зафіксовано системні проблеми із доступністю соціальних послуг для дітей та сімей, кадровий дефіцит, порушення у роботі служб у справах дітей та ризики для безпеки дітей через несвоєчасне виявлення сімей у кризі.

Так, проведений міністерством аналіз показав серйозні проблеми із доступністю базових соціальних послуг для дітей та сімей у громадах: 58,6% громад надають лише 1-2 послуги з мінімального пакету, тоді як повний пакет доступний лише у 2,1% громад.

У відомстві розповіли, що найбільший дефіцит фіксується у сфері послуг для дітей з інвалідністю, раннього втручання та підтримки сімей, які перебувають у кризових ситуаціях.

"За результатами перевірок будуть ухвалені відповідні рішення. Про перебіг перевірок та їх результати міністерство інформуватиме громадськість окремо", – йдеться в повідомленні.

Теги: #перевірки #соцпослуги #діти #громади

