Інтерфакс-Україна
Події
12:55 15.05.2026

У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

У центрі Львова на площі Ринок чоловік облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною, відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, повідомила поліція Львівської області

"Подія сталась сьогодні, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці.

Повідомляється, що особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Теги: #садовий #львів #хуліганство

18:06 14.05.2026
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

13:59 13.05.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

10:33 13.05.2026
Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

02:50 10.05.2026
У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

13:29 08.05.2026
Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

11:25 30.04.2026
У Львові з'явиться площа Героя України Андрія Парубія – мер

13:05 29.04.2026
Невідомий кинув у мечеть у Львові дві пляшки із запалювальною сумішшю – поліція

21:23 27.04.2026
Поліція: Пожежу в багатоповерхівці у Львові, де загинув чоловік, спричинив вибух гранати

16:24 27.04.2026
ЄБРР може запровадити з банком "Львів" інструмент розподілу ризиків на EUR50 млн

11:25 27.04.2026
У Львові 21 червня відбудеться "Свято музики", організатори планують зібрати кошти на дрони для ЗСУ

