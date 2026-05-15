У Львові чоловік облив мера Садового невідомою рідиною – поліція

У центрі Львова на площі Ринок чоловік облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною, відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство, повідомила поліція Львівської області

"Подія сталась сьогодні, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці.

Повідомляється, що особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.