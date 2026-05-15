Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Окупанти атакували безпілотниками об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Путивльській громаді Внаслідок атаки ворожих БпЛА є постраждалі. Попередньо, люди отримали неважкі поранення. Всім надається допомога", – йдеться в повідомленні в Телеграмі.

Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Усі наслідки атаки уточнюються.