Інтерфакс-Україна
12:37 15.05.2026

Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Сумщині, є постраждалі – ОВА

Окупанти атакували безпілотниками об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі у Путивльській громаді Внаслідок атаки ворожих БпЛА є постраждалі. Попередньо, люди отримали неважкі поранення. Всім надається допомога", – йдеться в повідомленні в Телеграмі.

Пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Усі наслідки атаки уточнюються.

Теги: #атака_рф #сумська_область

11:16 15.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

10:43 15.05.2026
Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

09:26 15.05.2026
Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

18:02 14.05.2026
Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

17:58 14.05.2026
Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

17:49 14.05.2026
Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

21:59 12.05.2026
ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

13:23 09.05.2026
Російський безпілотник атакував приватне господарство на Сумщині – МВА

08:56 09.05.2026
На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

08:31 08.05.2026
За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

