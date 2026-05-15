Інтерфакс-Україна
Події
12:20 15.05.2026

Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по автівці ГО "Іскра Добра", що допомагають жителям Херсону, забезпечуючи їх гарячими обідами, відомо про одного важкого пораненого – з ампутацією ноги, ще один – з акубатравмою, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Зранку російські окупанти атакували автомобіль представників ГО "Іскра Добра" у Дніпровському районі міста. Волонтери постійно допомагають жителям громади, забезпечуючи їх гарячими обідами", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, ворожа атака сталася під час чергової доставки обідів до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги. За попередньою інформацією, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані – в чоловіка травматична ампутація ноги. Інший постраждалий, попередньо, отримав акубаротравму.

Крім того, Шанько розповів про атаки ворога на місто у четвер, 14 травня. "Вчора вдень ворог здійснив дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen також у Дніпровському районі. На щастя, водій автівки не постраждав", – написав він.

08:59 15.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

08:12 15.05.2026
У Херсоні 66-річний чоловік зазнав важких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

23:05 14.05.2026
Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

11:04 14.05.2026
Жінка загинула через удар БпЛА у Херсоні – ОВА

14:05 13.05.2026
До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

12:23 13.05.2026
Окупанти атакували дроном маршрутний автобус в Херсоні, постраждали 6 пасажирів та водій

13:20 11.05.2026
Пораненим співробітникам одеського облТЦК проведені операції, один досі у важкому стані – Волошин

13:18 08.05.2026
Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

14:14 05.05.2026
Притула заявив про критичність відтоку людей з волонтерського руху та закликав до об'єднання

