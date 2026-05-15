Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по автівці ГО "Іскра Добра", що допомагають жителям Херсону, забезпечуючи їх гарячими обідами, відомо про одного важкого пораненого – з ампутацією ноги, ще один – з акубатравмою, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Зранку російські окупанти атакували автомобіль представників ГО "Іскра Добра" у Дніпровському районі міста. Волонтери постійно допомагають жителям громади, забезпечуючи їх гарячими обідами", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, ворожа атака сталася під час чергової доставки обідів до одного з пунктів видачі гуманітарної допомоги. За попередньою інформацією, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані – в чоловіка травматична ампутація ноги. Інший постраждалий, попередньо, отримав акубаротравму.

Крім того, Шанько розповів про атаки ворога на місто у четвер, 14 травня. "Вчора вдень ворог здійснив дронову атаку на автомобіль організації World Central Kitchen також у Дніпровському районі. На щастя, водій автівки не постраждав", – написав він.