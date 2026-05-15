Мудра після підписання угоди про керівництво Спецтрибуналу: Розраховуємо запустити вже наступного року

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Україна розраховує вже у 2027 р. розпочати наступний етап формування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у Гаазі – судді, правила, розслідування.

Про це вона заявила після підписання в Кишиневі (Молдова) 36 державами та Європейським Союзом Угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Щойно в Кишиневі 36 держав і ЄС уклали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – написала вона у Фейсбуці у п’ятницю.

За її словами, "далі – формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування. Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується"

"Вперше після Нюрнберга і Токіо з’являється окремий механізм відповідальності за розв’язання агресивної війни проти України. Ті, хто її почав, понесуть відповідальність. Це вже неминуче", – наголосила Мудра.

Мудра зазначила, що ще кілька років тому "нам казали – цього не буде ніколи. Юридично складно. Політично чутливо. Забагато інтересів проти. Я пам’ятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам’ятаю раунди переговорів, де здавалося – стіна. Пам’ятаю, як команда – юристи, дипломати, парламентарі – поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив. І ми це зробили – разом".