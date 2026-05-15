Інтерфакс-Україна
Події
11:53 15.05.2026

ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

2 хв читати
ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи народного депутата України на понад 7 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"14 травня 2026 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України", – інформує САП в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними антикорупційної прокуратури, йдеться про три автомобілі – "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.; "BMW 730LD", 2020 р.в.; "BMW Х5", 2020 р.в.

"Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі 7 255 976 грн", – зазначається в повідомленні.

В повідомленні не вказано ім’я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Сергія Литвиненка (фракція "Слуга народу").

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

В САП уточнюють, що в ході збору доказів щодо необґрунтованості активів встановлено, що упродовж 2020-2021 років ці автомобілі придбали у приватну власність неофіційні водії народного обранця і пов’язана з ним юридична особа.

"Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України", – зауважують в антикорупційній прокуратурі.

Проте, провівши аналіз доходів і видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів.

Позов підготовлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП.

Теги: #вакс #депутат #автомобілі #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 15.05.2026
Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

19:59 14.05.2026
Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

15:24 14.05.2026
ВАКС: Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, є сума в 14,5 млн грн зі 140 млн грн

ВАКС: Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, є сума в 14,5 млн грн зі 140 млн грн

11:21 14.05.2026
Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

Росіяни атакували машини місії ООН у Херсоні – ОВА

10:03 14.05.2026
САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

19:09 13.05.2026
Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

14:20 11.05.2026
IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

IDS Ukraine направила АРМА пропозицію щодо вимог для гарантованого збереження вартості стратегічного активу

16:11 07.05.2026
Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

Глава МВС: Серед бійців, які повернулися з полону, 38 нацгвардійців та 15 прикордонників

Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА