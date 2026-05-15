ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи народного депутата України на понад 7 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"14 травня 2026 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які оформлені на низку фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із народним депутатом України", – інформує САП в телеграм-каналі в п’ятницю.

За даними антикорупційної прокуратури, йдеться про три автомобілі – "Toyota Land Cruiser 200", 2020 р.в.; "BMW 730LD", 2020 р.в.; "BMW Х5", 2020 р.в.

"Суд постановив стягнути в дохід держави їхню вартість у сумі 7 255 976 грн", – зазначається в повідомленні.

В повідомленні не вказано ім’я депутата, судячи з фабули справи, йдеться про Сергія Литвиненка (фракція "Слуга народу").

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

В САП уточнюють, що в ході збору доказів щодо необґрунтованості активів встановлено, що упродовж 2020-2021 років ці автомобілі придбали у приватну власність неофіційні водії народного обранця і пов’язана з ним юридична особа.

"Після купівлі згаданих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на територію Верховної Ради України", – зауважують в антикорупційній прокуратурі.

Проте, провівши аналіз доходів і видатків представника влади та членів його сім’ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів.

Позов підготовлено на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором САП.