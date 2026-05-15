Інтерфакс-Україна
Події
12:02 15.05.2026

Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліцейські за оперативного супроводу УСБУ в Харківській області та процесуального керівництва облпрокуратури викрили масштабну схему контрабанди автомобілів, яку організувала відома місцева блогерка, керівниця благодійного фонду, її затримано.

"Прикриваючись допомогою армії, псевдоволонтерка збудувала цілий "бізнес" на перепродажі транспортних засобів, призначених для фронту... Їй повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів, вчиненої у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, схема діяла упродовж понад двох років (з січня 2024 по травень 2026 року). Жінка налагодила ввіз автівок із країн Європи, оформлюючи їх як безкоштовну гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Таке маркування дозволяло уникати сплати обов’язкових митних платежів. Але потім замість передавати ввезені таким чином автомобілі на фронт, псевдоволонтерка перепродавала їх.

"Блогерка особисто координувала весь процес: від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу покупцям в Україні. Вона виставляла оголошення у своєму Telegram-каналі, реалізовувала автівки за готівку та привласнювала кошти", – повідомляє пресслужба.

Правоохоронці задокументовали контрабанду позашляховиків та мікроавтобусів марок Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, KIA та інших. Загальна ринкова вартість лише дев’яти ідентифікованих транспортних засобів перевищує 1,6 млн гривень. Крім того, на балансі благодійного фонду перебуває 379 автомобілів, доля яких наразі встановлюється.

Під час санкціонованого обшуку на так званому торгівельному майданчику, де товар зберігали та показували потенційним покупцям, вилучено 6 автомобілів, вирішується питання про накладення на них арешту.

