Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

(оновлено новину від 14.05.2026р.)

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури України, який після мобілізації проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин та протягом тривалого часу не виконував службові обов’язки.

В телеграм-каналі в четвер ДБР повідомляє, що посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

"Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

В повідомленні не вказано ім’я ексміністра, судячи з фабули справи, йдеться про Володимира Омеляна.

"Військовослужбовцю вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану", – зазначають в Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

У четвер увечері Омелян, що, за його словами, перебуває у Великій Британії, у Фейсбуці розмістив допис, в якому звинуватив Офіс президента та ДБР у політичному переслідуванні та заявив про готовність у зв’язку з цим повернутися у політику.

"Я знову в Топ-3 ворогів держави, цього разу після Андрія Богдана і Віталія Шабуніна. Ну, що ж, політику можна облишити, але вона тебе ніколи не залишить в спокої. Раз так, тоді доведеться повертатися в активну політику і з понеділка розбиратися, що начудили веселі хлопці і дівчата за останні 7 років", – написав він.

Омелян зазначив, що "добровільно вступив до лав ЗСУ 24 лютого 2022 року. Посад не просив, про нагороди і звання не домовлявся, в наряди заступав, на передку на бойових був не раз. Поки новоспечені мільйонери і мільярдери набивали кишені, мотався по всій Україні і тягнув у бати, в яких служив, автомобілі, квадроцикли, броню, дрони і т.д.", – написав Омелян.

"На початку 2023, коли я мав необережність виграти в усіх інстанціях замовлену Банковою справу проти мене щодо "злочинного умислу знизити портові тарифи і збори на 20%", моя радість і підтримка соцмереж стала приводом чергового приступу на Банковій у встановленої організованої злочинної групи, яка знову дала команду фас, що радісно підхопила ДБР", – наголосив він.

За його словами, "саме тоді Україною прокотилася чергова хвиля кримінальних проваджень проти лідерів суспільної думки, позиція яких відрізнялася від нетрадиційної, що стала нормою. Основним гаслом було: "ганьба еліті, яка не так служить". (…) Один із таких пасквілів і став підставою для відкриття кримінального провадження, що я служу "Не Так!" проти мене з боку ДБР весною 2023".

"25 серпня 2023 року, о 5:00 ранку, одномоментно більш ніж в 7 точках по всій Україні понад 100 деберівців ввірвалися в військові частини, де я служив і перебував, приватні помешкання. Або, як пише ДБР, "Бюро забезпечує комплексний і неупереджений підхід до таких проваджень, не зважаючи на посади фігурантів". Ще ніколи моє місцеперебування не набувало такої державної ваги", – наголосив Омелян.

Крім того, за його словами, саме 24 серпня 2024 "на позицію мого батальйону, де я перебував, прилетять 2 російські КАБи. Цікаво, що декілька днів перед ударом на мій мобільний постійно надходили дзвінки з київського номера. Абонент не відповідав, пеленгували моє місцеперебування". Омелян далі зазначив, що весною 2025 року він звільнився з лав ЗСУ у зв’язку з отриманими травмами.

"Я в Британії, щойно повернувся з важливого заходу і з захватом читаю новини, як Банкова вже всіх перемогла, включно зі мною", – додав він.