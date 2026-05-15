Інтерфакс-Україна
Події
11:29 15.05.2026

Глава МВС: Серед бійців, які повернулися з полону, 38 нацгвардійців та 15 прикордонників

1 хв читати
Глава МВС: Серед бійців, які повернулися з полону, 38 нацгвардійців та 15 прикордонників
Фото: МВС

Серед 205 українців, які повернулися з полону в межах першого етапу обміну, 38 бійців Національної гвардії та 15 прикордонників, абсолютна більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні розпочався масштабний обмін полоненими. В межах першого етапу додому повернулися 205 українців. Серед них – 38 гвардійців та 15 прикордонників", – написав Клименко в телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, символічно, що обмін відбувся у День сім’ї. "Найближчим часом вони нарешті возз’єднаються зі своїми родинами", – додав міністр.

Клименко уточнив, що додому повернулися офіцери, сержанти та рядові, найстаршому – 52 роки, наймолодшому – 26. "Абсолютна більшість перебувала у неволі ще з 2022 року", – зауважив глава МВС.

За словами міністра, тривалий полон негативно позначився на здоров’ї людей. "Вони мають поранення та хвороби, які потребують належного лікування. Ми забезпечимо повний комплекс медичної та психологічної допомоги для наших бійців. Кожен пройде усі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію, отримає всебічний супровід і підтримку", – зазначив Клименко.

Він подякував президенту України, керівнику Офісу президента, переговорній групі, колегам із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за надзвичайно складну роботу, яка не припиняється ні на мить.

Теги: #прикордонники #обмін_полоненими #нацгвардійці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 15.05.2026
Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

12:43 11.05.2026
США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

17:21 29.04.2026
На Алеї українського війська відкрили 25-й пам’ятний знак, присвячений прикордонникам

На Алеї українського війська відкрили 25-й пам’ятний знак, присвячений прикордонникам

16:33 24.04.2026
193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

14:41 23.04.2026
Зеленський: Очікується ще один обмін

Зеленський: Очікується ще один обмін

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

18:25 25.03.2026
МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

16:55 20.02.2026
Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

11:49 18.02.2026
Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

12:31 05.02.2026
Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Окупанти атакували автівку волонтерів у Херсоні, одна людина важко поранена – травматична ампутація ноги

Мудра після підписання угоди про керівництво Спецтрибуналу: Розраховуємо запустити вже наступного року

Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА