Глава МВС: Серед бійців, які повернулися з полону, 38 нацгвардійців та 15 прикордонників

Серед 205 українців, які повернулися з полону в межах першого етапу обміну, 38 бійців Національної гвардії та 15 прикордонників, абсолютна більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні розпочався масштабний обмін полоненими. В межах першого етапу додому повернулися 205 українців. Серед них – 38 гвардійців та 15 прикордонників", – написав Клименко в телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, символічно, що обмін відбувся у День сім’ї. "Найближчим часом вони нарешті возз’єднаються зі своїми родинами", – додав міністр.

Клименко уточнив, що додому повернулися офіцери, сержанти та рядові, найстаршому – 52 роки, наймолодшому – 26. "Абсолютна більшість перебувала у неволі ще з 2022 року", – зауважив глава МВС.

За словами міністра, тривалий полон негативно позначився на здоров’ї людей. "Вони мають поранення та хвороби, які потребують належного лікування. Ми забезпечимо повний комплекс медичної та психологічної допомоги для наших бійців. Кожен пройде усі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію, отримає всебічний супровід і підтримку", – зазначив Клименко.

Він подякував президенту України, керівнику Офісу президента, переговорній групі, колегам із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за надзвичайно складну роботу, яка не припиняється ні на мить.