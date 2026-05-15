Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російську атаку по промисловому об’єкту у обласному центрі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували об’єкт промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє – поранені", – написав він у Телеграмі.

За інформацією очільника ОВА, стан двох поранених медики оцінюють, як важкий, один чоловік у стані середньої тяжкості.

Усі постраждалі ушпиталені та отримують необхідну медичну допомогу.