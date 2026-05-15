Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, однак це питання політичної волі, на сьогодні немає ознак до його підготовки, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі", – сказав він в інтерв’ю для The Times у п’ятницю.

"Я не бачив жодних ознак підготовки", – додав керівник ОП.