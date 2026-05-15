11:02 15.05.2026

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов
Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, однак це питання політичної волі, на сьогодні немає ознак до його підготовки, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі", – сказав він в інтерв’ю для The Times у п’ятницю.

"Я не бачив жодних ознак підготовки", – додав керівник ОП.

10:14 15.05.2026
Залужний, Буданов і учасники спецоперації вперше розкриють деталі прориву до "Азовсталі" у фільмі "Сталеві птахи"

05:22 15.05.2026
Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

11:02 14.05.2026
Рубіо сподівається на відновлення переговорів України та РФ, попри впевненість обох сторін у посиленні позицій

08:56 14.05.2026
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

08:32 14.05.2026
Росія вночі атакувала залізничну та портову інфраструктуру країни – віцепрем'єр

08:23 14.05.2026
Сибіга: Путін атакував Україну у той час, коли лідери двох наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир

12:41 12.05.2026
Буданов передав рідним режисера Кведаравічюса орден Ярослава Мудрого

00:07 12.05.2026
Безпека Європи сьогодні виборюється в Україні – Буданов

19:06 11.05.2026
Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

