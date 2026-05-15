Інтерфакс-Україна
Події
10:52 15.05.2026

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Додому повернулися 205 українських військовополонених, це перший етап великого обміну у форматі 1000 на 1000, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", – написав він у Телеграмі.

Зеленський розповів, що серед звільнених рядові, сержанти та офіцери.

"Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС", – зазначив президент.

Зеленський подякував всім, хто працює заради повернення наших людей додому.

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", – наголосив він.

Як повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у телеграм-каналі, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. 

За даними Коордштабу, практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. "Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000", – зазначили у Коордштабі. 

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.

Як повідомила пресслужба Коордштабу, визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов подякував партнерам зі Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів за важливу роль у проведенні обміну. "Робота над поверненням з неволі усіх українців триває", – зазначив він.

Як повідомлялось, Росія в рамках переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також встановити режим тиші 9, 10 та 11 травня.

12:43 11.05.2026
США залишаються в дипломатії та виступили посередником в обміні полоненими – Зеленський

16:33 24.04.2026
193 українських воїни повертаються додому в межах обміну – Зеленський

14:41 23.04.2026
Зеленський: Очікується ще один обмін

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

18:25 25.03.2026
МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

16:55 20.02.2026
Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

11:49 18.02.2026
Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

12:31 05.02.2026
Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

16:05 02.10.2025
Зеленський: Повертаємо додому 185 наших захисників та 20 цивільних українців із російського полону

12:17 20.09.2025
Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

