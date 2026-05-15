129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині

Бійці 129 окремої важкої механізованої бригади здійснили зачистку с. Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль.

"Підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали противнику вогневого ураження та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів", – йдеться у повідомленні 129 ОВМБр у Facebook.

Зазначається, що до виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БпЛА та артилерія, їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати й знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника.