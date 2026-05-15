Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав ухвалення 37 державами-членами Ради Європи рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.

Під час участі у засіданні Сибіга підкреслив актуальність створення Спецтрибуналу нагадавши про вчорашній злочинний російський удар по Києву, який забрав життя 24 людей, серед них 3 – діти.

"Сьогодні історичний день. Ми творимо історію. Як і Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни", – сказав міністр.

Сибіга зазначив, що моральне підґрунтя Європи та світу буде відновлене лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покараний.

"Путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", – зазначив міністр.

За словами глави МЗС, сьогодні було пройдено точку неповернення – Спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Через рік після ухвалення політичного рішення у Львові затверджено імплементаційну угоду, що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом.

Водночас, Сибіга зауважив, що це лише початок на шляху до справедливості. "Буде більше країн. Буде приміщення у Гаазі. Буде перший комітет. І будуть вироки. Україні це потрібно. Європі це потрібно. І навіть Росії потрібен цей Трибунал", – додав він.

Міністр підкреслив, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

"Відповідальність ніколи не стане предметом компромісу. Справедливість є невід’ємним елементом тривалого миру", – підкреслив Сибіга.

Розширена часткова угода щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу визначатиме адміністративні та управлінські засади його функціонування, а також створюватиме додаткові механізми для розширення міжрегіональної підтримки Спецтрибуналу. До Угоди можуть приєднатися як держави-члени Ради Європи, так і треті держави.