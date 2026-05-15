СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, застерігає СБУ.

"Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

В СБУ наголошують, що головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

В повідомленні уточнюється, що зловмисники звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів.

"Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит", – зазначають в СБУ.

Надалі, які інформують в українській спецслужбі, аферисти пропонують уникнути покарання, а для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші "на перевірку" чи "для уникнення кримінальної відповідальності".

Служба безпеки України вчергове закликає громадян бути пильними.

"Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень. ⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів", – застерігають у відомстві.

Також СБУ закликає перевіряти всю наявну інформацію і користуватися лише офіційними джерелами: сайтом Служби – ssu.gov.ua, верифікованими сторінками в соцмережах.

"Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся: на гарячу лінію за номером: 1516, на електронну пошту: [email protected], [email protected], у чат-бот "Спали" ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot", – йдеться в повідомленні.

В СБУ наголошують, що працюють винятково в межах чинного українського законодавства та задля безпеки кожного українця.