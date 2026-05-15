Інтерфакс-Україна
Події
10:41 15.05.2026

СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

2 хв читати
СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів, застерігає СБУ.

"Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п’ятницю.

В СБУ наголошують, що головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

В повідомленні уточнюється, що зловмисники звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів.

"Задля посилення тиску, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит", – зазначають в СБУ.

Надалі, які інформують в українській спецслужбі, аферисти пропонують уникнути покарання, а для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші "на перевірку" чи "для уникнення кримінальної відповідальності".

Служба безпеки України вчергове закликає громадян бути пильними.

"Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень. ⁠Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів", – застерігають у відомстві.

Також СБУ закликає перевіряти всю наявну інформацію і користуватися лише офіційними джерелами: сайтом Служби – ssu.gov.ua, верифікованими сторінками в соцмережах.

"Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся: на гарячу лінію за номером: 1516, на електронну пошту: [email protected], [email protected], у чат-бот "Спали" ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot", – йдеться в повідомленні.

В СБУ наголошують, що працюють винятково в межах чинного українського законодавства та задля безпеки кожного українця.

Теги: #шахраї #застереження #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 15.05.2026
Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

11:50 14.05.2026
СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

11:10 13.05.2026
У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

У Києві затримано дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

15:37 12.05.2026
Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

12:14 06.05.2026
ЦПД повідомляє про розсилку шахрайських повідомлень у месенджері Signal

ЦПД повідомляє про розсилку шахрайських повідомлень у месенджері Signal

10:10 05.05.2026
Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

04:26 01.05.2026
Кіберполіція попередила про шахрайські дзвінки від імені банківських працівників

Кіберполіція попередила про шахрайські дзвінки від імені банківських працівників

12:53 20.04.2026
Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента України

19:36 17.04.2026
Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

ВАЖЛИВЕ

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

ОСТАННЄ

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

Затримано керівника слідчого відділу поліції, який вимагав $5 тис. за "невтручання" у бізнес на Прикарпатті

Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

У Фінляндії оголошували повітряну тривогу через невідомий БпЛА

ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

Рада церков про російські обстріли: РФ вкотре демонструє свою аморальність, злочинну й людиноненависницьку природу

Мати з неповнолітньою донькою постраждали на Чернігівщині через влучання ворожого безпілотника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА