10:39 15.05.2026

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

На 135-му Міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи 37 держав схвалили Часткову розширену угоду щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.

Засідання проходить у Кишиневі у п’ятницю. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой озвучив список країн, які оголосили свій намір приєднатися до розширеного часткового комітету: Андорра, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Республіка Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія, а також представники Європейського Союзу, Австралія та Коста-Рика.

Ця імплементаційна угода дасть юридичний старт роботі трибуналу.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час зустрічі наголосив, що держави зробили "рішучий крок до фактичного створення Спеціального трибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України".

"Зараз необхідно вжити заходів для виконання цього політичного зобов’язання, забезпечивши функціонування та фінансування Трибуналу. Час, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свою агресію, швидко наближається", – сказав він.

Генеральний секретар закликав держави якомога швидше завершити всі необхідні національні процедури для приєднання до Спеціального трибуналу. У Раді Європи підкреслили, що Трибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме тих, хто несе основну відповідальність за злочин агресії проти України .

Як наголосили раніше в Офісі президента України, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.

