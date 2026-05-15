СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження літака Бе-200 "Альтаір", гвинтокрилу Ка-27, зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Тор-М2", зенітного ракетно- гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь-С1" та корабля із боєкомплектом.

"У координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем підрозділи здійснили серію прицільних ударів по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об’єктах та місцях розташування особового складу противника", – йдеться у повідомленні СБС ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що оператори 1-го окремого центру уразили літак-амфібію Бе-200 "Альтаір" та гвинтокрил Ка-27 у місті Єйськ (РФ). Також бійці підрозділу уразили ЗРГК "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму та корабель-суховантаж із боєкомплектом у Бердянську.

Оператори 427-ї окремої бригади "Рарог" уразили ЗРК "Тор-М2" у Луганській області.

Водночас бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" спільно з 20-ю бригадою К-2 завдали удару по навчальному центру та пункту тимчасової дислокації противника в Луганській області.