Інтерфакс-Україна
Події
10:29 15.05.2026

Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

1 хв читати
Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві
Фото: ДСНС Києва

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих через ракетний удар окупантів у Дарницькому районі столиці.

"Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор", – написав він у Телеграмі.

Зеленський наголосив на тому, що світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. "Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране Росією", – додав він.

Як повідомлялось, п’ятниця у Києві оголошена днем жалоби за загиблими 14 травня від російського ракетного удару по багатоповерхівці, загинули 24 людини, серед них троє дітей, поранень зазнали 48 осіб.

Теги: #память #зеленський #дарницький_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 15.05.2026
Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

14:14 14.05.2026
ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

ДСНС: Є дані про мінімум 20 зниклих безвісти в Дарницькому районі Києва

13:24 14.05.2026
Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

Зеленський: За всі російські удари буде справедлива відповідь

12:12 14.05.2026
Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилась до чотирьох осіб – поліція Києва

12:08 14.05.2026
Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

Клименко про атаку в Києві: Є інформація про більш як 10 зниклих безвісти

11:08 14.05.2026
Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

Відомо про третього загиблого у Києві – ДСНС

08:56 14.05.2026
Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

Зеленський відреагував на атаку РФ: понад 670 дронів і 56 ракет, головна ціль – Київ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

Росія здатна на ядерний удар, але ознак підготовки немає, – Буданов

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА