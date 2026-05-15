Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих через ракетний удар окупантів у Дарницькому районі столиці.

"Вшанував пам’ять загиблих на місці будинку, зруйнованого внаслідок удару російської ракети. Тут Росія забрала життя 24 людей, серед яких троє дітей. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цей жорстокий терор", – написав він у Телеграмі.

Зеленський наголосив на тому, що світ має пам’ятати, яку ціну щодня платить Україна, щоб російська агресія не поширювалася на інші народи. "Світла пам’ять кожному й кожній, чиє життя було забране Росією", – додав він.

Як повідомлялось, п’ятниця у Києві оголошена днем жалоби за загиблими 14 травня від російського ракетного удару по багатоповерхівці, загинули 24 людини, серед них троє дітей, поранень зазнали 48 осіб.