Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

Народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади Ярослав Железняк (фракція "Голос") звернувся до тимчасово виконуючого обов’язки Служби безпеки України Євгенія Хмари з проханням перевірити зв’язки громадянки Вероніки Анікієвич, яка називає себе "консультанткою з астрології", з російськими спецслужбами.

"Перевірити наявність або відсутність можливих зв’язків Вероніки Федорівни Анікієвич із представниками спеціальних служб країни агресора, зокрема ФСБ рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність", – йдеться у зверненні ТСК, яке опублікував у своєму телеграм-каналі Железняк.

У зверненні зазначається, що екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак міг обговорювати з Анікієвич "питання кадрових призначень на вищі державні посади та отримувати поради щодо своїх подальших дій".

Також наголошується на тому, що ТСК стало відомо, що Анікієвич у 2015 році їздила в тимчасово окупований Крим, а її батько продовжує проживати на ТОТ в м. Генічеську.