10:14 15.05.2026

Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

Фото: https://www.facebook.com/veronika.danilenko.9

Народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади Ярослав Железняк (фракція "Голос") звернувся до тимчасово виконуючого обов’язки Служби безпеки України Євгенія Хмари з проханням перевірити зв’язки громадянки Вероніки Анікієвич, яка називає себе "консультанткою з астрології", з російськими спецслужбами.

"Перевірити наявність або відсутність можливих зв’язків Вероніки Федорівни Анікієвич із представниками спеціальних служб країни агресора, зокрема ФСБ рф, а також можливого іншого впливу з боку держави-агресора на її діяльність", – йдеться у зверненні ТСК, яке опублікував у своєму телеграм-каналі Железняк.

У зверненні зазначається, що екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак міг обговорювати з Анікієвич "питання кадрових призначень на вищі державні посади та отримувати поради щодо своїх подальших дій".

Також наголошується на тому, що ТСК стало відомо, що Анікієвич у 2015 році їздила в тимчасово окупований Крим, а її батько продовжує проживати на ТОТ в м. Генічеську.

Теги: #єрмак #астролог #анікієвич_вероніка #сбу #тск

10:41 15.05.2026
СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

19:59 14.05.2026
Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, ніч він проведе у СІЗО

15:24 14.05.2026
ВАКС: Почали надходити кошти на заставу Єрмаку, є сума в 14,5 млн грн зі 140 млн грн

11:50 14.05.2026
СБУ викрила міжнародне угрупування, яке купувало кораблі для тіньового флоту РФ

10:25 14.05.2026
Єрмак про інцидент з яйцями: Я не бачив, мені потім розповіли, що відбувалося

10:03 14.05.2026
САП вирішить, чи оскаржувати запобіжний захід Єрмаку, після ознайомлення з повним текстом ухвали

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

19:29 13.05.2026
Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

19:09 13.05.2026
Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

