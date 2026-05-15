Інтерфакс-Україна
10:03 15.05.2026

Затримано керівника слідчого відділу поліції, який вимагав $5 тис. за "невтручання" у бізнес на Прикарпатті

Правоохоронці повідомили про підозру та затримали заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділу одного з відділень поліції в Івано-Франківській області, звинувачують у вимаганні коштів за начебто невтручання у бізнес та у залякуванні притягненням до кримінальної відповідальності його брата, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника відділу поліції – начальнику слідчого відділу одного з відділень поліції Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що фігуранту інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, упродовж березня-квітня 2026 року правоохоронець вимагав у підприємця $5 тис, обіцяючи "не втручатися у господарську діяльність чоловіка та не ініціювати притягнення до кримінальної відповідальності його брата". Встановлено, що брат підприємця фігурував у провадженні щодо подання фіктивних документів до районного РТЦК та СП. Щоб пришвидшити передачу грошей, посадовець залякував підприємця негайною мобілізацією його брата.

Для отримання коштів правоохоронець залучив посередника. Діючи під контролем правоохоронців, підприємець передав обумовлену суму на території АЗС у Коломиї. Після цього керівника слідчого відділу затримали у порядку ст. 615 КПК України.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади. Також перевіряється можлива причетність інших службових осіб відділення поліції.

Теги: #прикарпаття #вимагання #слідчий

