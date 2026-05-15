"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Києві 14 травня ТОВ "Нова пошта" втратила двох колег – операторів столичних відділень Дмитра Павелка та Дмитра Лепського, який загинув разом із дружиною Світланою.

"Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всім, хто знав Дмитра та Дмитра", – повідомила "Нова пошта" у Телеграм в п’ятницю.

"Нова пошта" наголосила, що перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу.

"Також щиро співчуваємо всім родинам, які втратили своїх близьких у цій страшній трагедії. Разом із Києвом сьогодні сумує вся країна", – написали в компанії.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після масованої атаки, завершено.

Станом на зараз підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Міністр нагадав, що у Києві сьогодні оголошено День жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки.