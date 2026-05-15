Інтерфакс-Україна
Події
10:01 15.05.2026

Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

1 хв читати
Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі окупанти завдали удару про промисловому об’єкту, пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Удару завдано по об’єкту промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над містом видно чорний дим", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За даними ОВА, попередньо, травмовано трьох людей. Їм надається необхідна допомога.

Теги: #запоріжжя #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

14:05 13.05.2026
До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

До лікарні доставили трьох людей, що постраждали через атаку ворога по маршрутці в Херсоні

11:44 09.05.2026
Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

09:52 09.05.2026
Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

20:41 07.05.2026
Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

20:57 05.05.2026
Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

20:26 05.05.2026
У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

У Запоріжжі вже 20 поранених внаслідок російської атаки – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про перший етап обміну 1000 на 1000: Сьогодні з російського полону повернулись 205 українців

129 ОВМБр звільнила Одрадне на Харківщині

Сибіга: Сьогодні ми пройшли точку неповернення – Спецтрибунал стає юридичною реальністю

Ворог продовжує комбіновано атакувати Одеський регіон, відомо про 7 постраждалих

СБУ: зросла кількість афер, коли зловмисники видають себе за співробітників Служби

Понад три десятки країн затвердили Розширену часткову угоду, необхідну для запуску Спецтрибуналу з питань злочину агресії проти України

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

Зеленський вшанував пам'ять загиблих через російську атаку в Києві

Нардеп Железняк просить СБУ перевірити причетність "астрологині" Анікієвич до спецслужб РФ

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА