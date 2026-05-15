Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі окупанти завдали удару про промисловому об’єкту, пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворог атакував обласний центр. Удару завдано по об’єкту промислової інфраструктури. Пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, через що над містом видно чорний дим", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

За даними ОВА, попередньо, травмовано трьох людей. Їм надається необхідна допомога.