У Фінляндії оголошували повітряну тривогу через невідомий БпЛА

Влада Фінляндії у ніч проти п’ятниці розіслала попередження про присутність невідомого безпілотника у повітряному просторі області Уусімаа, аеропорт Гельсінкі (HEL) на деякий час призупиняв свою роботу.

"Влада закликала мешканців Уусімаа сховатися в приміщеннях через можливу появу дрона в цьому районі, і було опубліковано попередження про небезпеку. Однак близько сьомої години ранку влада повідомила, що дрон більше не становить загрози. Попередження про небезпеку було скасовано", – повідомляє телерадіокомпанія Yleisradio.

Повідомляється, що через оголошену небезпеку декілька рейсів були направлені в аеропорти Стокгольм-Арланда (ARN) та Рованіемі-Лапландія (RVN), виліт частини рейсів був перенесений на пізніше.

Ситуацію прокоментував президент Фінляндії Александр Стубб, зазначивши, що "влада продемонструвала "свою готовність і здатність реагувати".

"Я дякую фінській владі за оперативну реакцію на тривогу щодо безпілотника, що сталася сьогодні вранці. Наші органи влади продемонстрували свою готовність і здатність реагувати. Прямої військової загрози для Фінляндії немає", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, наприкінці березня у Фінляндії впали два українських безпілотника, що відхилились від курсу під час атак на північні регіони Росії.