09:44 15.05.2026

ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

Підрозділи протиповітряної оборони України станом на 9:00 знешкодили одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія", є влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 15 травня (з 18:00 14 травня) противник атакував п’ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півдні, півночі та сході країни. П’ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей.

Повідоляється також, що зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

