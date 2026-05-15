09:36 15.05.2026

Рада церков про російські обстріли: РФ вкотре демонструє свою аморальність, злочинну й людиноненависницьку природу

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій після чергових російських обстрілів закликає держави світу посилити санкції щодо РФ, російських політиків та членів їхніх родин, а також щодо російських релігійних діячів.

"Упродовж 13-14 травня 2026 року українські міста по всій Україні – Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів та інші – знову були піддані масованим ударам російськими ракетами і дронами. Внаслідок цих терористичних атак та злочинів проти людяності загинули й були поранені багато людей, у тому числі діти. Зруйновано багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури тощо. Російська Федерація, будучи "постійним членом" Ради Безпеки ООН, вкотре демонстративно знехтувала міжнародним гуманітарним правом та показала всьому світу свою повну аморальність, злочинну й людиноненависницьку природу ідеології та практики "рашизму" – сучасного фашизму", – йдеться в повідомленні Ради. 

Там наголосили, що російський режим несе відповідальність за злочини в Україні та є співучасником злочинів проти багатьох інших народів.

Рада церков вкотре закликала постійних і непостійних членів Ради Безпеки ООН проявити рішучість і волю до встановлення справедливого миру та засудити Російську Федерацію, яка розв’язала і веде агресивну війну проти України, чинить злочини проти людяності під виглядом так званої "спеціальної військової операції", а також сприяє поширенню військових конфліктів у світі.

"Закликаємо держави світу посилити санкції щодо РФ, російських політиків та членів їхніх родин, а також щодо російських релігійних діячів, які є співучасниками злочинів проти людяності в Україні, схвалюючи та заохочуючи їх", – йдеться в заяві.

В той же час, в Раді подякували міжнародним партнерам і кожному, хто продовжує стояти на стороні добра і є солідарним з українським народом та підтримує Україну.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ. Підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

