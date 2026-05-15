Мати з неповнолітньою донькою постраждали на Чернігівщині через влучання ворожого безпілотника

Мати з 13-річною донькою зазнали поранень через влучання ворожого БпЛА "Герань" в їхню оселю у Городнянській громаді (Чернігівська обл.) о 6 годині ранку, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус

"О шостій годині ранку ворог "геранню" вдарив по селу в Городнянській громаді. Загорілася оселя. Постраждали мама з донькою. Жінці 45 років, дівчинці – 13. Обидві в лікарні", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Також Чаус повідомив про влучання 14 травня вдень ударним дроном окупантів по агропідприємству в Новгороді-Сіверському. Там була пошкоджена ємність для зберігання зерна. Пожежу на місці прильоту загасили.

"За добу було 10 обстрілів. 28 вибухів", – додав він.