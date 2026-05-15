Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто засудив жорстоку атаку РФ по українцях, наголосивши на необхідності продовжувати тиснути на державу-агресорку.

"Росіяни практично знесли цілий під’їзд (у Києві – ІФ-У) своєю ракетою. 24 людини були вбиті цим ударом, і серед них три дитини... Загалом у Києві через учорашню атаку 48 людей поранено, і з них двоє – діти", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути", – додав президент.

Він наголосив, що саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі.

"Тому підтримка захисників життя має продовжуватися. Антибалістика потрібна завжди. Дякую партнерам, які продовжують вкладатися в PURL і розвивають нашу антибалістичну коаліцію. Все це обов’язково потрібно реалізовувати. Вдячний усім, хто не змовчав і засудив цей жорстокий удар", – йдеться у дописі Зеленського.