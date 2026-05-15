09:26 15.05.2026

Зеленський подякував усім, хто не змовчав і засудив жорстокий удар: Таку Росію ніколи не можна нормалізувати

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто засудив жорстоку атаку РФ по українцях, наголосивши на необхідності продовжувати тиснути на державу-агресорку.

"Росіяни практично знесли цілий під’їзд (у Києві – ІФ-У) своєю ракетою. 24 людини були вбиті цим ударом, і серед них три дитини... Загалом у Києві через учорашню атаку 48 людей поранено, і з них двоє – діти", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

"Таку Росію ніколи не можна нормалізувати. Росію, яка цілеспрямовано знищує життя і сподівається залишитися безкарною. Треба тиснути", – додав президент.

Він наголосив, що саме Україна захищає Європу та світ, щоб такі удари, коли гинуть діти, не поширювалися далі.

"Тому підтримка захисників життя має продовжуватися. Антибалістика потрібна завжди. Дякую партнерам, які продовжують вкладатися в PURL і розвивають нашу антибалістичну коаліцію. Все це обов’язково потрібно реалізовувати. Вдячний усім, хто не змовчав і засудив цей жорстокий удар", – йдеться у дописі Зеленського.

20:24 14.05.2026
Мерц після атаки на Україну: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори

20:11 14.05.2026
Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

18:02 14.05.2026
Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

17:58 14.05.2026
Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

17:49 14.05.2026
Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:09 14.05.2026
Макрон засудив атаку по Україні: Наочно демонструє лицемірство, з яким РФ домовлялася про нещодавнє крихке перемир'я

