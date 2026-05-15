У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

У Центральному районі Херсона внаслідок атаки ворожого безпілотника типу "Молния" по автомобілю постраждали четверо містян, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

За даними МВА, до медиків по допомогу звернулися 4 постраждалих: "До медиків по допомогу звернулись 4 містян, які постраждали близько 8.20 у Центральному районі внаслідок атаки ворожого безпілотника типу "Молния" на автомобіль".

Зазначається, що 69-річний чоловік та жінки віком 49, 40 і 63 років дістали мінно-вибухові травми. Наразі всі постраждалі проходять дообстеження.