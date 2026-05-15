08:55 15.05.2026

Російська атака на Одещину: Поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок російської атаки на Одеську область цієї ночі поранення отримали двоє людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, внаслідок ударів виникло декілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджено чотири будинки та одну нежитлову будівлю: частина осель зруйнована, вибито вікна та пошкоджено конструкції. Також пошкоджено три легкових автомобілі.

"Поранені двоє людей. Під ударом також опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться в повідомленні.

 

