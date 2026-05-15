08:50 15.05.2026

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

Унаслідок російської атаки на залізничну станцію у Вільнянську Запорізької області поранення отримали двоє людей, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За даними відомства, після отримання сигналу про повітряну тривогу електропоїзд сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове було зупинено для проведення евакуації пасажирів.

Унаслідок атаки двоє пасажирів отримали уламкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі тривають роботи з відновлення руху на ділянці.

Водночас очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив інформацію щодо поранення цивільних унаслідок удару.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ. російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури. Поранені двоє цивільних – 88-річна жінка та 47-річний чоловік", – зазначив Федоров у дописі, оприлюдненому у Телеграм.

