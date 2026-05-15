Тридцять дев'ять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 5 населених пунктах області, постраждали 39 людей, серед яких є діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчата 13, 8, 16, 8 років; у с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.