У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після масованої атаки, завершено, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на зараз підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протягом робіт рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку, що зазнав значних руйнувань унаслідок удару.

"Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком п'ятниці.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних заходів на місці події.

Міністр нагадав, що у Києві сьогодні оголошено День жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки.