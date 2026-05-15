Інтерфакс-Україна
08:38 15.05.2026

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки

У Дарницькому районі Києва завершено понад 28-годинну пошуково-рятувальну операцію після масованої атаки
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва, що тривали понад 28 годин після масованої атаки, завершено, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на зараз підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Протягом робіт рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку, що зазнав значних руйнувань унаслідок удару.

"Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком п'ятниці.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних заходів на місці події.

Міністр нагадав, що у Києві сьогодні оголошено День жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки.

08:59 15.05.2026
У Херсоні внаслідок удару дрона по автомобілю постраждали четверо людей – МВА

08:55 15.05.2026
Російська атака на Одещину: Поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру – ДСНС

08:50 15.05.2026
Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську, поранено двох людей

08:42 15.05.2026
Тридцять дев'ять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

06:33 15.05.2026
ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

04:53 15.05.2026
МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності БпЛА поблизу українських АЕС – зафіксовано понад 160 польотів

22:43 14.05.2026
Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

22:26 14.05.2026
ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

20:07 14.05.2026
Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

