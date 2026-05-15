08:30 15.05.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1875 ворожих цілей

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1875 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниця.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 415 одиниць особового складу, з яких 220 – ліквідовано; 89 точок вильоту БпЛА; 20 артилерійських систем; 59 одиниць автомобільної техніки; 43 мотоцикли та багі; 465 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" З початку травня (01-14.05) підрозділами СБС уражено 17837 цілей противника, з них 3760 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

15:20 14.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС "Ястреб", засоби ППО і зв'язку та логістичні об'єкти противника

08:18 14.05.2026
ППО ліквідувала 652 з 675 БпЛА та 41 ракету, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях – Повітряні сили

18:37 13.05.2026
Сили оборони знищили один із найдорожчих БпЛА противника "Мерлин-ВР" – СБС

16:05 13.05.2026
ССО уразили об'єкти нафтового терміналу на Чорному морі біля російської Тамані

08:58 13.05.2026
ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

08:48 13.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1572 ворожих цілей

18:29 12.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

13:42 12.05.2026
Мадяр запропонував запровадити обов'язковий норматив знищення ворогів екіпажами БпЛА -  "Стандарт-10"

11:41 12.05.2026
ССО ЗСУ: Уражено арсенали, командний пункт, логістику ворога на ТОТ та в Росії

11:18 12.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

