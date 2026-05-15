Сили безпілотних систем уразили за добу 1875 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1875 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниця.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 415 одиниць особового складу, з яких 220 – ліквідовано; 89 точок вильоту БпЛА; 20 артилерійських систем; 59 одиниць автомобільної техніки; 43 мотоцикли та багі; 465 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" З початку травня (01-14.05) підрозділами СБС уражено 17837 цілей противника, з них 3760 – особовий склад", – повідомили СБС.