08:12 15.05.2026
У Херсоні 66-річний чоловік зазнав важких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА
У Херсоні 66-річний чоловік зазнав тяжких поранень унаслідок нічної атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі міста, після чого був госпіталізований у вкрай важкому стані.
"Співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного херсонця, який вночі постраждав від атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі", – повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації (МВА).
Стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.