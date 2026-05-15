У Херсоні 66-річний чоловік зазнав важких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника – МВА

У Херсоні 66-річний чоловік зазнав тяжких поранень унаслідок нічної атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі міста, після чого був госпіталізований у вкрай важкому стані.

"Співробітники поліції доставили до лікарні 66-річного херсонця, який вночі постраждав від атаки ворожого безпілотника в Дніпровському районі", – повідомили у пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації (МВА).

Стан потерпілого оцінюється як вкрай важкий, лікарі продовжують надавати необхідну допомогу.