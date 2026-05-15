07:48 15.05.2026

Трамп заявив про втрату терпіння щодо Ірану на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив про зростання напруженості у відносинах з Іраном і фактичну втрату терпіння щодо Тегерана на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки, перебоїв у глобальних енергопостачаннях та ескалації безпекових інцидентів у регіоні, повідомляє Reuters.

"Білий дім заявив, що Трамп і Сі під час переговорів у Пекіні погодилися щодо необхідності збереження відкритим судноплавного шляху через Ормузьку протоку", йдеться і повідомленні.

"Я не збираюся бути набагато терплячішим…Вони повинні укласти угоду", – наголосив Трамп.

Коментуючи питання запасів збагаченого урану Ірану, він заявив: "Я не думаю, що це необхідно, хіба що з точки зору публічних відносин. Мені просто було б краще, якби я це мав, насправді. Але я думаю, що це більше для публічних відносин, ніж для чогось іншого".

 

