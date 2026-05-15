07:39 15.05.2026

За добу внаслідок ворожих атак у Запорізькій області загинула одна людина – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Одна людина загинула внаслідок ворожих атак у Запорізькій області за минулу добу, протягом якої окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах регіону, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

За його словами, протягом доби російські війська здійснили 20 авіаційних ударів по Лежиному, Новоолександрівці, Широкому, Барвинівці, Копанях, Любицькому, Зеленій Діброві, Данилівці, Долинці, Омельнику, Преображенці, Червоному Яру, Верхній Терсі, Воздвижівці, Чарівному та Малій Токмачці.

Також зафіксовано 533 удари БпЛА різної модифікації по низці населених пунктів, зокрема Запоріжжю, Кушугуму, Гуляйполю, Малій Токмачці, Степногірську та іншим громадам області.

Крім того, окупанти завдали 8 ударів із РСЗВ та 211 артилерійських обстрілів по населених пунктах регіону.

 

