07:25 15.05.2026

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 42 од. спецтехніки – Генштаб
Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, чотири танки, 32 артсистеми, 12 бронемашин, 1780 БПЛА, а також 42 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб, танків – 11 935 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од, артилерійських систем – 42 085 (+32) од, РСЗВ – 1 788 (+1) од, засоби ППО – 1 379 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од, крилаті ракети – 4 626 (+41) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од, спеціальна техніка – 4 184 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

