Інтерфакс-Україна
06:33 15.05.2026

ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

Кількість загиблих унаслідок російського ракетно-дронового удару по Києву в ніч на 14 травня зросла до 24 людей, серед них троє дітей, пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в будинку в Дарницькому районі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

За даними служби, загалом у Києві постраждали 47 людей, з них двоє дітей. Водночас 30 людей вдалося врятувати.

"станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар. Психологічну допомогу отримали 398 людей. Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території", – інформує відомство ранком п'ятниці.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:43 15.05.2026
До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

22:43 14.05.2026
Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

22:26 14.05.2026
ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

20:07 14.05.2026
Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

19:54 14.05.2026
Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

19:36 14.05.2026
УЧХ бере участь у рятувальних заходах на місці руйнувань житлового будинку після російської атаки на Київ

18:48 14.05.2026
В Києві повністю відновили водопостачання споживачів після нічного обстрілу – Кличко

18:16 14.05.2026
Вже дев'ятеро загиблих у Києві, рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло – МВА

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

