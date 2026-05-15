ДСНС: кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 24 осіб

Кількість загиблих унаслідок російського ракетно-дронового удару по Києву в ніч на 14 травня зросла до 24 людей, серед них троє дітей, пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в будинку в Дарницькому районі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

За даними служби, загалом у Києві постраждали 47 людей, з них двоє дітей. Водночас 30 людей вдалося врятувати.

"станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар. Психологічну допомогу отримали 398 людей. Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території", – інформує відомство ранком п'ятниці.

