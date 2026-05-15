15 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 травня в Україні та світі відзначають День сім’ї.

Також сьогодні День "Велосипедом на роботу" у травні, Міжнародний день захисту клімату, День солом’яного бриля, Всесвітній день видів під загрозою зникнення, Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті, Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз.

Віряни вшановують святого преподобного Пахомія Великого.

Міжнародний день сім’ї

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/47/237.

У 1870 році Льюіс Генрі Морган, американський соціолог і етнограф, видав наукову роботу "Системи спорідненості й властивості людської сім’ї", в якій описав еволюцію сімейних відносин з часів первісно-общинного ладу.

У 1949 з’явився термін "нуклеарна", або "ядерна" сім’я, який вперше було застосовано американським соціологом Джорджем Мердоком.

1994 рік був проголошений ООН Міжнародним роком сім’ї. Тема року звучала як "Сім’я: ресурси й відповідальність у світі, що змінюється".

20 вересня 1993 року Генасамблея ООН 15 травня проголосила 15 травня Міжнародним днем сім’ї.

15 травня 1994 року світ уперше відзначив Міжнародний день сім’ї.

2002 - В Україні прийнято Сімейний кодекс, який визначає взаємні права та обов’язки подружжя, а також батьків і дітей. Набрав чинності цей документ з 1 січня 2004 року.

День сім’ї

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 30.12.2011 р. № 1209/2011 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.07.2023 р. № 455/2023)

Міжнародний день захисту клімату

Метою Дня захисту клімату є привернення уваги людства до проблеми погіршення кліматичного стану, пошук методів усунення загрози шляхом підвищення поінформованості кожного жителя планети.

Головним чинником, що призводить до катастрофічних змін клімату, є збільшення парникових газів в атмосфері. Внаслідок чого відбувається глобальне потепління, погодні стрибки, катаклізми тощо.

Уперше тему концентрації парникових газів як кліматичну загрозу розглянули у 1992 році на конференції ООН, де були присутні представники близько 180 країн.

День "Велосипедом на роботу" у травні

День "Велосипедом на роботу" - це спеціальна подія, яка відзначається щороку, щоб заохотити людей залишати свої автомобілі вдома і їздити на роботу велосипедом. Цей захід, що проводиться у третю п'ятницю травня кожного року, має на меті популяризувати переваги велосипеда як виду транспорту, підкреслити переваги здорового способу життя та сприяти екологічній стійкості.

Всесвітній день видів під загрозою зникнення

Кожного року третьої травневої п’ятниці світ відзначає важливу екологічну подію – Всесвітній день видів під загрозою зникнення. Це подія в екологічному календарі, а також глобальний рух, який зазначає, що кожен живий організм є незамінною частиною земної екосистеми, і втрата будь-якого виду ставить під загрозу стійкість усього природного балансу.

Історія цього дня розпочалася 20 років тому, у 2006 році. Його засновником став Девід Робінсон разом із Коаліцією видів під загрозою зникнення (Endangered Species Coalition). Ініціативу підтримав Сенат США, ухваливши відповідну резолюцію, що мала на меті підвищити обізнаність суспільства про критичний стан дикої природи та успіхи, яких вдалося досягти завдяки природоохоронним законам.

Відтоді локальна американська ініціатива переросла у потужний міжнародний рух, ставши глобальною платформою для обговорення екологічної безпеки та збереження біорізноманіття на всіх континентах.

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона

Міжнародний день поширення інформації про хворобу Гантінгтона відзначається щороку 15 травня з метою підвищення рівня обізнаності та розуміння громадськості про цю хворобу.

Це генетичне нейродегенеративне захворювання вражає багатьох людей по всьому світу, але, попри його вплив, воно залишається порівняно невідомим широкому загалу.

День солом’яного бриля

15 травня кожного року відзначається День солом'яного бриля – традиційного українського сільського капелюха.

Міжнародний день відмовника від військової служби за переконаннями совісті

З моральних, релігійних чи інших переконань деякі люди відмовляються від виконання громадянського обов'язку - служити в армії чи воювати. Вони вважають неприйнятним брати участь у знищенні собі подібних. Щоб звернути увагу урядів, соціуму на проблему відмови від військової служби за переконаннями совісті і знайти її рішення, а також вшанувати пам'ять загиблих відмовників, засноване міжнародне свято - День відмовника від військової служби за переконаннями совісті.

Цей день святкують щорічно 15 травня. Його заснували учасники міжнародної зустрічі відмовників від військової служби, яка проходила в 1981 році в Копенгагені.

Комісія ООН з прав людини в 1987 році затвердила резолюцію, яка визнала законною відмову від військової служби за переконаннями. Міжнародна організація закликає закріпити це право серед всіх країн і встановити механізми його реалізації.

15 травня 1997 року Бундестаг (німецький федеральний парламент) реабілітував людей, які відмовилися від служби у Вермахті за переконаннями та за дезертирство. Він визнав незаконними і жорстокими дії Третього Рейху - 30 000 солдат Вермахту за небажання брати в руки зброю були розстріляні.

Міжнародний день обізнаності про мукополісахаридоз

Щорічно 15 травня відзначається Міжнародний день поширення інформації про мукополісахаридоз, присвячений підвищенню обізнаності мукополісахаридозу, рідкісного генетичного захворювання.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Френка Баума (1856–1919), американського дитячого письменника, автора серії казок про країну Оз;

130 років від дня народження Юрія Михайловича Масютина (Масютіна) (1896–1942), українського демографа, музикознавця, музичного критика; за іншими даними народився 21.04(03.05).1896 р.;

80 років від дня заснування (1946) Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (на той час – Інститут фізіології рослин і агрохімії АН УРСР);

75 років від дня народження Юрія Володимировича Василевича (1951), українського кларнетиста, саксофоніста, педагога.

Ще цього дня:

1957 - Велика Британія розпочала операцію Grapple: у 8 милях (13 км) над атолом Молден здійснено вибух термоядерної бомби потужністю 300 кілотонн (у двадцять разів потужнішого за атомні бомби, які зруйнували Хіросиму і Нагасакі);

1976 - Авіакатастрофа Ан-24 під Черніговом, внаслідок якої загинули 52 особи — всі пасажири та члени екіпажу;

1992 - Згідно з наказом Міністра оборони України за № 76 була заснована газета "Флот України";

2022 - Український гурт Kalush Orchestra з треком "Стефанія" переміг у конкурсі Євробачення з великим відривом, здобувши рекордний 631 бал загалом від міжнародного журі та глядачів. Фронтмен Олег Псюк знайшов буквально кілька секунд після виступу Kalush Orchestra, щоб сказати: "Я прошу вас усіх. Допоможіть Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!" — закликав музикант підтримати захисників Маріуполя. Цей палкий заклик пролунав наживо в ефірі конкурсу, який дивляться мільйони глядачів.

Церковне свято

Святий Пахомій Великий - єгипетський святий, пустельник, чудотворець, колишній римський воїн. Засновник першої кіновії.

Народився в 292 у поганській родині у Тебаїді Горішній. У 20 років став римським вояком. Невдовзі прийняв хрещення і пішов у пустелю у 317 році, де вів дуже суворе життя.

Пахомій став зачинателем кіновійної форми здійснення чернечого ідеалу: близько 320 року він заснував в єгипетських пустелях першу громаду ченців, які не були анахоретами. Поява кіновійної форми чернечого життя була викликана цілим рядом причин: сумісна праця була набагато ефективнішою, разом було легко протистояти грабіжникам та долати труднощі духовної боротьби.

Найбільший внесок Пахомія у розвиток чернецтва полягає у тому, що він вперше розробив статут чернечого життя, підпорядкувавши існування монахів суворим правилам. До обов'язків ченців, насамперед, входила молитва і читання книг духовного змісту. Ченці зобов'язані були дотримуватися певних правил щодо одягу, їжі і сну, крім того, їм заборонялося покидати монастир.

Пахомій прагнув відокремити монастирі від світу, обнісши групу будиночків стінами. На чолі кожного поселення монахів стояв абат (отець), брати жили в кількох будинках з великою кількістю кімнат в кожному по три чоловіки в келії. За кожним будинком закріплювалося певне ремесло, були ткацька майстерня, пральня, вироблялися перини. Деякі обов'язки — готування їжі, турбота про хворих, навчання послушників, переговори з купцями — виконувалися призначеними монахами.

За чітким розпорядком здійснювалося молитовне життя: богослужіння відбувалися двічі на добу зі співом псалмів, молитвами, читанням Біблії, після чого брати мали трапезу. Розмови під час їжі заборонялися. У неділю дозволялося помитися, в цей день абат збирав всю громаду для наставляння і євхаристії. Для допомоги у подоланні спокус і духовному розвитку настоятелі монастирів вели з братією бесіди на духовні теми.

Пахомій запровадив працю як невід'ємну складову життя ченців. Вони обробляли землю, працювали в кузнях, на млинах, теслярували, плели кошики і циновки тобто власними силами здобували необхідні для життя речі. Пахомій намагався позбавити монахів рис користолюбства, з цією метою ченцям не дозволялося мати приватної власності, навіть одяг і їжу вони отримували із монастирських запасів.

Життя монахів було важким, але не надмірно. Вони спали не на підлозі, а на жорстких ліжках, тілесні покарання застосовувалися лише у разі серйозних провин (за крадіжку, втечу і сварки). Один чернець не повинен був наближатися до іншого ближче, ніж на лікоть. Стосунки з рештою світу майже не існували, підтримувати родинні зв'язки вважалося гріхом. Їжа ченців була найпростішою: хліб, вода, страви із зелені або бобів. Приправу складали сіль та оливкова олія.

Очевидно, що не всім, хто приходив у монастир, було легко дотримуватися його суворих правил. тому Пахомій встановив однорічний випробувальний термін для кандидатів у монахи. Тих, хто бажав приєднатися до монастиря, поселяли в окремому будинку, де вони вивчали основні молитви та псалми, і лише після перевірки та випробувань їх допускали в общину. Загалом, реформи Пахомія виявилися успішними і ще до кінця його життя кількість ченців в заснованих ним монастирях досягла 7 000 осіб.

Згодом про Пахомія і його благочестиве життя стало відомо всьому Єгипту, і до нього приєдналися багато учнів. Пахомій заснував ще декілька монастирів на берегах Нілу. Він заклав і перший жіночий монастир, настоятелькою якого стала його сестра Марія.

Загалом у безлюдній пустелі Табенна, що над Нілом, Пахомій збудував шість монастирів та церкву. Під його проводом у різних монастирях було сім тисяч ченців.

Пахомія можна вважати засновником спільного чернечого життя в різних монастирях, де усі монахи жили під проводом настоятеля-протоархімандрита. Він сміливо обороняв Христову віру від єретиків і мав дар передбачування і зцілення. Пахомій помер у 346 році.

Іменини:

Пахомій.

З прикмет цього дня:

15 травня (Пахомія Теплого) — день, коли остаточно приходить тепло, прилітають солов'ї та починається активна сівба. За прикметами, спів солов'я обіцяє гарний врожай, тепла погода — врожайне літо, а дощ — багато гроз у червні.

