05:54 15.05.2026

Королева Данії Маргрете ІІ госпіталізована до лікарні через серцеві судоми – королівський дім

Королева Данії Маргрете ІІ була госпіталізована до лікарні Rigshospitalet у Копенгагені після виникнення серцевих судом і перебуватиме під медичним наглядом протягом вихідних для проведення необхідних обстежень, повідомляється в пресрелізі, оприлюдненому на офіційному сайті Королівського дому Данії.

Згідно з повідомленням, Її Величність перебуватиме в лікарні протягом вихідних для медичного спостереження та подальших обстежень.

"Її Величність Королева Маргрете сьогодні вдень була госпіталізована в лікарню Rigshospitalet через серцеві судоми…Її Величність втомилася, але перебуває в доброму гуморі. Королівська родина повідомить будь-які новини, як тільки вони стануть доступними", – зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.kongehuset.dk/presse/pressemeddelelse-h-m-dronning-margrethe-indlagt-paa-rigshospitalet

Теги: #данія #королева #госпіталізація #хвороба

