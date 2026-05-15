Королева Данії Маргрете ІІ госпіталізована до лікарні через серцеві судоми – королівський дім

Королева Данії Маргрете ІІ була госпіталізована до лікарні Rigshospitalet у Копенгагені після виникнення серцевих судом і перебуватиме під медичним наглядом протягом вихідних для проведення необхідних обстежень, повідомляється в пресрелізі, оприлюдненому на офіційному сайті Королівського дому Данії.

"Її Величність Королева Маргрете сьогодні вдень була госпіталізована в лікарню Rigshospitalet через серцеві судоми…Її Величність втомилася, але перебуває в доброму гуморі. Королівська родина повідомить будь-які новини, як тільки вони стануть доступними", – зазначено в повідомленні.

