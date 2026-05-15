Інтерфакс-Україна
05:22 15.05.2026

Україна фіксує локальні успіхи на фронті та посилення ролі дронів у стримуванні російських військ – ЗМІ

Українські війська, за оцінками військових і аналітиків, досягають локальних тактичних успіхів на окремих ділянках фронту на тлі зростання ефективності застосування безпілотних систем, які суттєво ускладнюють дії російських сил і їхнє просування, повідомляє CNN із посиланням на українських офіцерів та західні аналітичні центри.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна впродовж останнього періоду змогла звільнити більше територій, ніж Росія захопила, що розглядається як перший випадок чистих територіальних втрат РФ із моменту ескалації бойових дій у 2024 році. Водночас Росія продовжує контролювати близько 20% території України.

CNN також наводить оцінки західних розвідок, згідно з якими втрати Росії становлять близько 30-35 тисяч осіб щомісяця.

Окремо зазначається, що активізація українських ударів по російській логістиці, складах, командних пунктах і системах протиповітряної оборони стала одним із ключових факторів змін на фронті. За словами аналітиків, насичення лінії фронту дронами практично унеможливлює пересування техніки та особового складу обох сторін.

"Останні успіхи України значною мірою пов'язані з її нинішньою перевагою в дронах. Після того як значну частину зусиль було зосереджено на короткодистанційних атаках по російських позиціях на фронті та далекобійних ударах углиб території Росії, Україна останнім часом активізувала удари середньої дальності, націлені на російську логістику. "Ми бачимо справді різке зростання кількості цих", – йдеться в повідомленні.

CNN також повідомляє про зростання внутрішніх труднощів у Росії, зокрема економічний тиск і проблеми з комунікаціями на тлі ударів по інфраструктурі та обмежень цифрових сервісів.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/14/europe/russia-winning-streak-ukraine-over-intl-cmd

02:52 15.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

