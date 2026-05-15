МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності БпЛА поблизу українських АЕС – зафіксовано понад 160 польотів

Мінародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про різке зростання активності безпілотних літальних апаратів поблизу майданчиків українських атомних електростанцій, зафіксувавши 13-14 травня понад 160 польотів БПЛА поблизу Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

"МАГАТЕ було поінформовано про значне збільшення активності безпілотників поблизу майданчиків українських АЕС на цьому тижні. 13-14 травня було зафіксовано польоти понад 160 БПЛА поблизу майданчиків Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МАГАТЕ у соціальній мережі Х.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння такою військовою діяльністю поблизу атомних станцій та вкотре наголосив на необхідності повного дотримання семи невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту.

"Генеральний директор Гроссі також знову закликає до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії", – інформує відомство.

Джерело: https://x.com/iaeaorg/status/2054893387061272953?s=46