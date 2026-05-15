Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 202 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 55 ракет, здійснив 61 авіаційний удар – скинув 218 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5202 дрони-камікадзе та здійснив 1964 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 21 та 30 штурмових та наступальних дій.

