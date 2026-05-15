Інтерфакс-Україна
01:43 15.05.2026

До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву в ніч на 14 травня зросла до 21 особи, серед них троє дітей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"21 людина, в тому числі 3 дитини, загинули через російську атаку по Києву в ніч на 14 травня", – інформують в дописі ДСНС, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

У відомстві зазначають, що рятувальники продовжують безперервні роботи з розбору завалів і пошуку людей у житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/17gPvXH6zC/?mibextid=wwXIfr

