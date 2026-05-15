00:48 15.05.2026

АМКУ знову оштрафував фармдистрибьютора "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) знову штрафовав фармацевтичного дистриб'ютора Спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ "ОПТІМА-ФАРМ,ЛТД" на 7,094 млн грн.

Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення комітету прийняв на засіданні в четвер.

Цього разу штраф накладений за подання комітету інформації на вимогу заступника голови АМКУ в неповному обсязі.

Як повідомлялося, виконавча служба грудні 2025 року за позовом Антимонопольного комітету відкрила виконавче впровадження щодо стягнення боргу з фармдистриб'ютора ТОВ "БаДМ", в квітні поточного року – з СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ), які є найбільшими фармдистриб'ютарами в Україні.

В липні 2025 року АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушенням конкурентного законодавства на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД").

Пізніше, у жовтні, АМКУ прийняв рішення, що не буде зупиняти дію свого рішення щодо "БаДМ" і "Оптіма-Фарм, ЛТД", які оскаржили рішення комітету у суді.

Водночас 18 листопада російські війська в черговий раз обстріляли склади "Оптіма-Фарм", будівля складу компанії у Дніпрі була знищена повністю. Раніше, 25 жовтня від обстрілу постраждав складський комплекс та офіс "Оптіма Фарм" у Києві, збитки оцінювали в $100 млн, 28 серпня був зруйнований ще один київський склад дистриб'ютора.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в АМКУ, наразі комітет не має інформації, що штрафи на загальну суму майже 4,807 млрд грн з двох найбільших фармдистриб'юторів ТОВ "БаДМ" та ТОВ СП "Оптіма Фарм, ЛТД" за позовом комітету стягнуті.

