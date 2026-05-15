"Євробачення-2026". Повний список фіналістів
Повний список фіналістів Євробачення-2026: таблиця учасників за підсумками двох півфіналів
|Країна
|Виконавець
|Назва пісні
|Франція (авто)
|Монро
|Regarde !
|Німеччина (авто)
|Сара Енгельс
|Fire
|Італія (авто)
|Саль Да Вінчі
|Per Sempre Sì
|Велика Британія (авто)
|Look Mum No Computer
|Eins, Zwei, Drei
|Австрія (господар)
|Cosmó
|Tanzschein
|Болгарія
|Дара
|Bangaranga
|Україна
|Leléka
|Ridnym
|Норвегія
|Jonas Lovv
|Ya Ya Ya
|Австралія
|Delta Goodrem
|Eclipse
|Румунія
|Александра Капітанеску
|Choke Me
|Мальта
|Aidan
|Bella
|Кіпр
|Антігоні
|Jalla
|Албанія
|Alis
|Nân
|Данія
|Søren Torpegaard Lund
|Før vi går hjem
|Чехія
|Данель Жіжка
|Crossroads
|Молдова
|Satoshi
|Viva, Moldova!
|Швеція
|Феліція
|My System
|Хорватія
|Lelek
|Andromeda
|Греція
|Акілас
|Ferto
|Фінляндія
|Лінда Лампеніус та Пете Паркконен
|Liekinheitin
|Ізраїль
|Ноам Беттан
|Michelle
|Бельгія
|Essyla
|Dancing on the ice
|Литва
|Lion Ceccah
|Sólo quiero más
|Польща
|Alicja
|Pray
|Сербія
|Lavina
|Kraj mene
Як повідомлялося раніше, у другому півфіналі визначено останніх десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".
Зокрема, у ніч із 14 на 15 травня у австрійському Відні пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.
За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: України: Leléka – Ridnym, Болгарії: DARA – Bangaranga, Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Мальти: Aidan – Bella, Кіпру: Antigoni – JALLA, Албанії: Alis – Nân, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem і Чехії: Daniel Žižka – Crossroads.