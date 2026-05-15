Інтерфакс-Україна
Події
00:33 15.05.2026

"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

2 хв читати
"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

Повний список фіналістів Євробачення-2026: таблиця учасників за підсумками двох півфіналів

Країна Виконавець Назва пісні
Франція (авто) Монро Regarde !
Німеччина (авто) Сара Енгельс Fire
Італія (авто) Саль Да Вінчі Per Sempre Sì
Велика Британія (авто) Look Mum No Computer Eins, Zwei, Drei
Австрія (господар) Cosmó Tanzschein
Болгарія Дара Bangaranga
Україна Leléka Ridnym
Норвегія Jonas Lovv Ya Ya Ya
Австралія Delta Goodrem Eclipse
Румунія Александра Капітанеску Choke Me
Мальта Aidan Bella
Кіпр Антігоні Jalla
Албанія Alis Nân
Данія Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem
Чехія Данель Жіжка Crossroads
Молдова Satoshi Viva, Moldova!
Швеція Феліція My System
Хорватія Lelek Andromeda
Греція Акілас Ferto
Фінляндія Лінда Лампеніус та Пете Паркконен Liekinheitin
Ізраїль Ноам Беттан Michelle
Бельгія Essyla Dancing on the ice
Литва Lion Ceccah Sólo quiero más
Польща Alicja Pray
Сербія Lavina Kraj mene

Як повідомлялося раніше, у другому півфіналі визначено останніх десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Зокрема, у ніч із 14 на 15 травня у австрійському Відні пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: України: Leléka – Ridnym, Болгарії: DARA – Bangaranga, Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Мальти: Aidan – Bella, Кіпру: Antigoni – JALLA, Албанії: Alis – Nân, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem і Чехії: Daniel Žižka – Crossroads.

Теги: #євробачення #євробачення_2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:37 15.05.2026
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

00:17 15.05.2026
У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

00:16 15.05.2026
Євробачення. Країни що пройшли до фіналу з другого півфіналу (таблиця)

Євробачення. Країни що пройшли до фіналу з другого півфіналу (таблиця)

23:26 14.05.2026
Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

21:56 14.05.2026
Leléka про генеральну репетицію виступу на "Євробаченні-2026": Я на 93-94% задоволена

Leléka про генеральну репетицію виступу на "Євробаченні-2026": Я на 93-94% задоволена

12:38 14.05.2026
Петиція до Кабміну про проведення переголосування та аудиту нацвідбору на "Євробачення-2026" набрала лише 13 голосів

Петиція до Кабміну про проведення переголосування та аудиту нацвідбору на "Євробачення-2026" набрала лише 13 голосів

11:28 14.05.2026
Букмекери покращили шанси України на "Євробаченні-2026", майже 100% проходження у фінал

Букмекери покращили шанси України на "Євробаченні-2026", майже 100% проходження у фінал

10:11 14.05.2026
Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, українці за кордоном можуть проголосувати за Leléka

Другий півфінал "Євробачення-2026" відбудеться у четвер, українці за кордоном можуть проголосувати за Leléka

00:23 13.05.2026
У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

19:34 12.05.2026
Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

Leléka: Я добре розумію, як треба комунікувати меседжі важливі для України і в якій формі

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

Попередньо Росія вдарила по будинку у Києві ракетою Х-101 – Зеленський

Відомо вже про 12 загиблих у Києві, серед них двоє дітей – ДСНС

Кількість загиблих в Києві зросла до десяти – Кличко

Слідчі дії було проведено у квітні у членів НКРЕКП Ущаповського та Формагея – регулятор

ОСТАННЄ

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, обговорили співпрацю з Конгресом США та посилення ППО

Представниця УВКБ ООН в Україні засудила ворожі удари в Херсоні, внаслідок яких постраждали гуманітарні працівники

Кількість загиблих через ворожий удар по столиці зросла до 16 осіб – ДСНС

ДСНС: унаслідок російського удару по Києву загинули вже 13 людей

Засідання Радбезу ООН через ескалацію атак РФ проти України відбудеться 19 травня – постпред

Очільник Херсонської ОВА про атаку РФ на автомобілі місії ООН: Це був абсолютно свідомий удар

Сибіга провів зустріч із генсеком Ради Європи напередодні "історичного дня" для запуску Спецтрибуналу

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергооб'єкт у Білгород-Дністровському районі, без світла залишилися понад 15 тис. абонентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА