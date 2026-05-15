"Євробачення-2026". Повний список фіналістів

Повний список фіналістів Євробачення-2026: таблиця учасників за підсумками двох півфіналів

Країна Виконавець Назва пісні Франція (авто) Монро Regarde ! Німеччина (авто) Сара Енгельс Fire Італія (авто) Саль Да Вінчі Per Sempre Sì Велика Британія (авто) Look Mum No Computer Eins, Zwei, Drei Австрія (господар) Cosmó Tanzschein Болгарія Дара Bangaranga Україна Leléka Ridnym Норвегія Jonas Lovv Ya Ya Ya Австралія Delta Goodrem Eclipse Румунія Александра Капітанеску Choke Me Мальта Aidan Bella Кіпр Антігоні Jalla Албанія Alis Nân Данія Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem Чехія Данель Жіжка Crossroads Молдова Satoshi Viva, Moldova! Швеція Феліція My System Хорватія Lelek Andromeda Греція Акілас Ferto Фінляндія Лінда Лампеніус та Пете Паркконен Liekinheitin Ізраїль Ноам Беттан Michelle Бельгія Essyla Dancing on the ice Литва Lion Ceccah Sólo quiero más Польща Alicja Pray Сербія Lavina Kraj mene

Як повідомлялося раніше, у другому півфіналі визначено останніх десять країн-учасниць фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Зокрема, у ніч із 14 на 15 травня у австрійському Відні пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026", де 15 учасників виборювали право представити свою країну у фіналі конкурсу.

За результатами голосування глядачів і журі, у фінал пройшли представники: України: Leléka – Ridnym, Болгарії: DARA – Bangaranga, Норвегії: Jonas Lovv – Ya Ya Ya, Австралії: Delta Goodrem – Eclipse, Румунії: Alexandra Căpitănescu – Choke Me, Мальти: Aidan – Bella, Кіпру: Antigoni – JALLA, Албанії: Alis – Nân, Данії: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem і Чехії: Daniel Žižka – Crossroads.