00:16 15.05.2026
Євробачення. Країни що пройшли до фіналу з другого півфіналу (таблиця)
|Країна
|Виконавець
|Назва пісні
|Франція (автоматично)
|Монро
|Regarde !
|Велика Британія (автоматично)
|Look Mum No Computer
|Eins, Zwei, Drei
|Австрія (автоматично)
|Cosmó
|Tanzschein
|Болгарія
|Дара
|Bangaranga
|Україна
|Leléka
|Ridnym
|Норвегія
|Jonas Lovv
|Ya Ya Ya
|Австралія
|Delta Goodrem
|Eclipse
|Румунія
|Александра Капітанеску
|Choke Me
|Мальта
|Aidan
|Bella
|Кіпр
|Антігоні
|Jalla
|Албанія
|Alis
|Nân
|Данія
|Søren Torpegaard Lund
|Før vi går hjem
|Чехія
|Данель Жіжка
|Crossroads